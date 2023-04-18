В Беларуси острый дефицит врачей 5 18.04.2023, 15:28

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Особенно накалилась ситуация в регионах.

В Беларуси врачей осталось на три дня, а в регионах их практически уже нет, пишет Telegram-канал «Беларусь за МКАДом».

В Марьиной-Горке Центральная больница ищет 67 врачей-специалистов с зарплатой в якобы аж 1800 белорусских рублей.

В Дзержинске ЦРБ нуждается в 47 врачах-специалистах, которым предлагают зарплату 800 - 1300 белорусских рублей.

На начало апреля этого года в Беларуси дефицит врачей составил почти 4800 человек, медсестёр — почти 3900 человек.

Как вы думаете: врачей просто нет, они уезжают из страны или специалистов не устраивают зарплаты?

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