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В Беларуси острый дефицит врачей

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  • 18.04.2023, 15:28
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В Беларуси острый дефицит врачей

Особенно накалилась ситуация в регионах.

В Беларуси врачей осталось на три дня, а в регионах их практически уже нет, пишет Telegram-канал «Беларусь за МКАДом».

В Марьиной-Горке Центральная больница ищет 67 врачей-специалистов с зарплатой в якобы аж 1800 белорусских рублей.

В Дзержинске ЦРБ нуждается в 47 врачах-специалистах, которым предлагают зарплату 800 - 1300 белорусских рублей.

На начало апреля этого года в Беларуси дефицит врачей составил почти 4800 человек, медсестёр — почти 3900 человек.

Как вы думаете: врачей просто нет, они уезжают из страны или специалистов не устраивают зарплаты?

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