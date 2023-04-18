Главарь донецких сепаратистов хочет устроить революцию в РФ 6 18.04.2023, 15:50

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Павел Губарев

Павел Губарев угрожает Кремлю.

Один из первых главарей так называемой «ДНР» Павел Губарев прямо заявил, что созданная вместе с Гиркиным организация (так называемый «клуб рассерженных патриотов» - КРП) готова стать основой для будущей революции в России. В своем Telegram-канале он заявил о риске предательства со стороны Кремля и пятой колонны внутри РФ, которые могут пойти на мирные переговоры с Украиной, сообщает «Диалог».

Губарев прямо угрожает Кремлю революцией и свержением власти, если Москва пойдет на подписание мирного соглашения с Киевом.

Он заявил, как вместе со своими соратниками боится, что после серии разгромных поражений в Украине Кремль будет вынужден пойти на подписание мирного соглашения с Украиной («Мински» и «Стамбулы» - ред.). Такой вариант он расценивает как предательство, после которого одержать вверх над Украиной будет уже невозможно.

При этом пятую колонну предателей в случае начала революции он предлагает свергать с помощью революционной силы КРП, ранее созданной вместе с Гиркиным.

В социальных сетях уже заявили, что РФ полным ходом движется по пути 1917 года, когда после поражения в Первой мировой войне российская империя развалилась под давлением Гражданской войны и революции.

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