В Борисове закроют единственный в городе лицей 1 18.04.2023, 15:56

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Все сотрудники учебного заведения остались без работы.

С 1 сентября 2023 года единственный общеобразовательный лицей Борисова прекратит свое существование, пишет «Зеркало».

Слухи о закрытии лицея в Борисове ходили лет 10. Но когда в минувшем году он впервые за 30 лет не стал набирать десятиклассников, горожане окончательно убедились: закроют.

Сообщается, что это решение имеет под собой глубокое основание: новым Кодексом об образовании предусмотрены условия функционирования таких учебных заведений. Они должны располагать общежитием, где будут предоставляться места приезжим учащимся. У лицея Борисова общежития нет.

— В силу вступил новый Кодекс Республики Беларусь об образовании, где четко прописано, что лицей — это учреждение образования, которое при выполнении всех общеобразовательных функций также создает условия для проживания учащихся, — рассказывает начальник управления по образованию Борисовского райисполкома Ирина Садовская. — Безусловно, прежде чем пойти на такой серьезный шаг, проанализировали ситуацию. Наличие трех гимназий в городе и одной в районе позволило нам принять решение, что лицей в связи с тем, что он не соответствует требованиям кодекса, можно ликвидировать.

По ее словам, в прошлом году на встрече с педагогическими работниками лицея отмечалось, что все они будут трудоустроены.

— Но, учитывая их профессиональный уровень, опыт, навыки в обучении и воспитании детей, еще до закрытия лицея учителям стали поступать предложения из разных учреждений образования города. Многие уже совмещают работу в лицее и других школах и гимназиях, — подытожила Садовская.

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