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Пионтковский: Соловьеву сбросили новую инструкцию

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  • 18.04.2023, 16:01
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Пионтковский: Соловьеву сбросили новую инструкцию
Андрей Пионтковский

В рядах кремлевских пропагандистов чувствуется паника.

Российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву сбросили новый темник (закрытые инструкции или директивы по освещению в СМИ актуальных событий - ред.) и теперь он предупреждает россиян о том, что Украина может добиться успеха во время контрнаступления, но этот успех будет локальным и не решит исход войны.

Об этом сообщил российский оппозиционный политолог Андрей Пионтковский в интервью Наталье Влащенко.

По словам Пионтковского, Соловьев убаюкивает российское население лозунгами наподобие «Мы русские, с нами Бог». Также в ход активно идет упоминание о ядерном оружии, которое успокаивает публику еще больше.

Но как бы там ни было, Соловьев, по указанию сверху, уже готовит население к поражению России, заявил Пионтковский, который всегда внимательно следит за политическими ток-шоу путинских пропагандистов.

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