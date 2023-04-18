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Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в Авдеевке

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  • 18.04.2023, 16:19
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Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в Авдеевке

Подробности.

В ходе рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в Авдеевке, сообщили в Офисе президента.

Как отмечается, Зеленский заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировки «Донецк» по ситуации в районе его ответственности.

Президент пообщался с военнослужащими морской пехоты, десантно-штурмовых, механизированных и артиллерийских подразделений и поблагодарил их за службу.

«Имею честь сегодня быть здесь, поблагодарить вас за службу, за то, что защищаете нашу землю, Украину, наши семьи... Желаю здоровья всем вам и вашим семьям и искренне благодарен каждому украинцу за тот большой путь, который вы проходите ежедневно», – сказал Зеленский.

Президент вручил военнослужащим государственные награды. Защитники получили ордена Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней, а также ордена «За мужество» ІІ и ІІІ степеней.

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