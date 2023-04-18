Работник СТО уехал «для обкатки» на охоту за 250 километров от Минска 18.04.2023, 16:50

Поначалу утверждали, что так можно, но суд все же состоялся.

Эта история явно затянулась, ведь начало ее датируется январем 2020 года. Со стороны все очевидно как белый день: сотрудник минской СТО уехал без ведома владельца на его Toyota Land Cruiser в Житковичский район и использовал авто в личных целях — решил немного поохотиться в полесских лесах. С позиции хозяина машины Виталия ситуация выглядит как угон. На станции же возражали: это была обкатка после ремонта. Три года мужчина получал письма с отказами в возбуждении уголовного дела и задавался вопросом: «Неужели автовладелец, отдавая машину на СТО, должен быть готов к тому, что любой слесарь без разрешения может поехать на ней по своим делам в любое место на любое расстояние, прикрываясь обкаткой?» Наконец в этом деле поставлена точка, пишет Onliner.

Поломка и угон

«В моем Toyota Land Cruiser Prado 120 сломалась АКПП. Машину с ключами и техпаспортом я передал работнику столичной СТО, — такова предыстория, рассказанная Виталием. — В автомобиле была установлена сигнализация GSM с определением местоположения. Спустя две недели я увидел в мобильном приложении, что машина ездит по Минску. Позвонил директору станции. Тот заверил, что ремонт завершен, сейчас проводится тестирование. Вечером того же дня приложение показало, что автомобиль находится уже в 250 км от Минска — в поселке Червоное Житковичского района (Гомельская область). Вновь позвонил руководителю СТО и потребовал немедленно вернуть машину».

Но на следующее утро Виталий не обнаружил свой Land Cruiser на станции: «Директор заявил, что автомобиль еще не готов, его продолжают тестировать. Машину пригнали под вечер. Я узнал, что замруководителя съездил на моей Toyota в другую область на охоту, якобы в рамках „тестирования“. Выходит, после звонка с требованием немедленно вернуть автомобиль на СТО этот человек поохотился, решил личные вопросы на малой родине и только вечером следующего дня вернулся в Минск. Пробег так называемого „технического испытания“ составил около 700 км».

Владелец обратился в милицию с заявлением, в котором фигурировало слово «угон». Напомним, «угоном» 214-я статья УК называет неправомерное завладение ТС и поездку на нем без цели хищения.

Ремонт и обкатка

У сотрудников СТО свое видение развития событий. Из материалов дела становится понятным, что они считают поездку не более чем проверкой исправности работы «автомата»: «После ремонта я лично обкатал машину по Минску. Лимит пробега при обкатке не ограничивается, заправка топливом — за счет компании. В случае корректной работы коробки в столице директор разрешил ехать для обкатки за город. По словам руководителя, владелец знал о необходимости тест-драйва. В целях обкатки я решил съездить на автомобиле в Житковичский район для охоты. О своем намерении отправиться туда владельцу не сообщил, лишь уточнил, каким топливом он заправляется. После поступил звонок с требованием вернуть машину. Ответил, что вернусь на следующий день, потому что утром охочусь и раньше приехать не смогу. Ранее станция обязалась передать Land Cruiser хозяину спустя три или четыре дня после этих событий, потому что после обкатки нужно проверить теххарактеристики. Умысла на угон у меня не было».

В компании были уверены: «Все претензии клиента — чтобы не платить за ремонт. А это немалая сумма в 5 тысяч рублей. После диагностики коробки мы озвучили стоимость. В ответ услышали, что это дорого. И все же клиент согласился, внес предоплату. Потом уже начались истории с заявлениями, требованиями перевезти машину с территории станции на штрафстоянку. Месяца полтора Land Cruiser стоял опечатанным у нас — до выяснения ситуации. В итоге клиент получил авто только после того, как рассчитался».

Следует заметить, что позже аргумент «оговор, чтобы вернуть ТС из ремонта без оплаты» признали необоснованным.

Заявления, отказы и суды

Поначалу в возбуждении уголовного дела отказали — посчитали, что нет состава преступления. Логика представителей УВД была такой: «По смыслу статьи 214 УК РБ „Угон“, неправомерность завладения ТС характеризуется следующими фактами: виновный завладевает чужим ТС, которое не принадлежит ему на праве собственности и не находится в его правомерном владении, то есть не закреплено за ним по службе; виновный завладевает ТС помимо воли собственника. Материалы подтверждают, что автомобиль был использован в личных целях, но наличие умысла на завладение машиной достоверно не установлено».

Автовладельца такая формулировка не устраивала. Он неоднократно выступал с обжалованием отказов в возбуждении дела, аргументируя неправомерность поездки пунктом 5.3.2 СТБ 1175−2011 «Обслуживание ТС организациями автосервиса»: «В случае если технологией выполнения работ проведение проверки техсостояния ТС связано с выездом на дороги общего пользования, такие технологические поездки могут производиться только с согласия заказчика». К тому же они должны иметь отражение в заказе-наряде.

Виталий утверждал, что не может согласиться с тем, что автовладелец, отдавая машину на СТО, должен быть готов к тому, что любой слесарь без разрешения может поехать на ней по своим делам в любое место на любое расстояние, прикрываясь обкаткой. Подчеркивал нелогичность: «Сотрудник станции не проводил тестирование, а занимался личными вопросами. Если бы он не был уверен в исправности коробки передач, то не поехал бы в глухую сельскую местность за 250 км от территории СТО в субботу. О выполнении каких должностных обязанностей вообще может идти речь в нерабочий для станции день?»

Тем не менее каждый раз Виталий получал отказ в возбуждении уголовного дела с аргументацией «не установлено наличие умысла на неправомерное завладение автомобилем». «Все сдвинулось с мертвой точки после того, как я начал обращаться в прокуратуру города Минска, — поделился развитием событий мужчина. — Только после этого в СК возбудили уголовное дело. В настоящее время, спустя фактически три года, судом в истории поставлена точка. Действия работника СТО признаны уголовно наказуемыми».

Окончательное решение и лишение свободы

В приговоре совсем другие формулировки: «Замдиректора ООО, имея умысел на неправомерное завладение ТС и совершение поездки на нем без цели хищения, без согласия собственника завладел Toyota, имея свободный доступ к автомобилю и ключу от него. Вину обвиняемый не признал, сославшись на необходимость качественной проверки, чем и объясняется поездка на дальнее расстояние. При этом потерпевшего в известность не ставил, согласия на конкретную поездку не получал. Свидетель — работник СТО — показал, что расстояние дорожного испытания в руководстве по ремонту не регламентируется. Как правило, их проводили в пределах Минска: по улице Тимирязева и проспекту Победителей — этого расстояния было достаточно для проверки. Директор станции на заседании не вспомнил, обращался ли к нему заместитель за разрешением ехать в Житковичский район на автомобиле клиента».

Среди материалов дела упоминается внутренний приказ СТО. В нем содержится разрешение на технологические поездки на авто клиентов с их согласия — на дорогах общего пользования; без согласия — без выезда на дороги. Говорится в материалах и об информации с GPS-трекера; и о сведениях от телефонного оператора о соединении с номером обвиняемого в зоне действия соты «Червоное»; и о видеозаписи, на которой видно, как работник станции положил в стоящий в боксе Toyota предметы, схожие с одеждой и чехлом для ружья; и о документе, подтверждающем охотничий тур в Житковичском лесхозе.

Итак, приговором по этому делу стало лишение замдиректора СТО свободы на два года условно. Это означает, что если в течение данного срока он не совершит новое преступление и будет выполнять возложенные судом обязанности, наказание не применят. Кроме того, ему предстоит выплатить 2000 рублей компенсации морального вреда в пользу Виталия, 3200 рублей и госпошлину — в доход государства. А еще — выполнить 120 часов общественных работ. В счет выплат арестовали имущество осужденного: счета в банках, два телевизора, акции одного из столичных ОАО. Так как мужчина достиг пенсионного возраста, к нему применили закон «Об амнистии», результатом чего стало освобождение от условного срока.

Апелляционные жалобу и протест по этому приговору судебная коллегия Минского городского суда оставила без удовлетворения.

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