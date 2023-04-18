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Работник СТО уехал «для обкатки» на охоту за 250 километров от Минска

  • 18.04.2023, 16:50
Работник СТО уехал «для обкатки» на охоту за 250 километров от Минска

Поначалу утверждали, что так можно, но суд все же состоялся.

Эта история явно затянулась, ведь начало ее датируется январем 2020 года. Со стороны все очевидно как белый день: сотрудник минской СТО уехал без ведома владельца на его Toyota Land Cruiser в Житковичский район и использовал авто в личных целях — решил немного поохотиться в полесских лесах. С позиции хозяина машины Виталия ситуация выглядит как угон. На станции же возражали: это была обкатка после ремонта. Три года мужчина получал письма с отказами в возбуждении уголовного дела и задавался вопросом: «Неужели автовладелец, отдавая машину на СТО, должен быть готов к тому, что любой слесарь без разрешения может поехать на ней по своим делам в любое место на любое расстояние, прикрываясь обкаткой?» Наконец в этом деле поставлена точка, пишет Onliner.

Поломка и угон

«В моем Toyota Land Cruiser Prado 120 сломалась АКПП. Машину с ключами и техпаспортом я передал работнику столичной СТО, — такова предыстория, рассказанная Виталием. — В автомобиле была установлена сигнализация GSM с определением местоположения. Спустя две недели я увидел в мобильном приложении, что машина ездит по Минску. Позвонил директору станции. Тот заверил, что ремонт завершен, сейчас проводится тестирование. Вечером того же дня приложение показало, что автомобиль находится уже в 250 км от Минска — в поселке Червоное Житковичского района (Гомельская область). Вновь позвонил руководителю СТО и потребовал немедленно вернуть машину».

Но на следующее утро Виталий не обнаружил свой Land Cruiser на станции: «Директор заявил, что автомобиль еще не готов, его продолжают тестировать. Машину пригнали под вечер. Я узнал, что замруководителя съездил на моей Toyota в другую область на охоту, якобы в рамках „тестирования“. Выходит, после звонка с требованием немедленно вернуть автомобиль на СТО этот человек поохотился, решил личные вопросы на малой родине и только вечером следующего дня вернулся в Минск. Пробег так называемого „технического испытания“ составил около 700 км».

Владелец обратился в милицию с заявлением, в котором фигурировало слово «угон». Напомним, «угоном» 214-я статья УК называет неправомерное завладение ТС и поездку на нем без цели хищения.

Ремонт и обкатка

У сотрудников СТО свое видение развития событий. Из материалов дела становится понятным, что они считают поездку не более чем проверкой исправности работы «автомата»: «После ремонта я лично обкатал машину по Минску. Лимит пробега при обкатке не ограничивается, заправка топливом — за счет компании. В случае корректной работы коробки в столице директор разрешил ехать для обкатки за город. По словам руководителя, владелец знал о необходимости тест-драйва. В целях обкатки я решил съездить на автомобиле в Житковичский район для охоты. О своем намерении отправиться туда владельцу не сообщил, лишь уточнил, каким топливом он заправляется. После поступил звонок с требованием вернуть машину. Ответил, что вернусь на следующий день, потому что утром охочусь и раньше приехать не смогу. Ранее станция обязалась передать Land Cruiser хозяину спустя три или четыре дня после этих событий, потому что после обкатки нужно проверить теххарактеристики. Умысла на угон у меня не было».

В компании были уверены: «Все претензии клиента — чтобы не платить за ремонт. А это немалая сумма в 5 тысяч рублей. После диагностики коробки мы озвучили стоимость. В ответ услышали, что это дорого. И все же клиент согласился, внес предоплату. Потом уже начались истории с заявлениями, требованиями перевезти машину с территории станции на штрафстоянку. Месяца полтора Land Cruiser стоял опечатанным у нас — до выяснения ситуации. В итоге клиент получил авто только после того, как рассчитался».

Следует заметить, что позже аргумент «оговор, чтобы вернуть ТС из ремонта без оплаты» признали необоснованным.

Заявления, отказы и суды

Поначалу в возбуждении уголовного дела отказали — посчитали, что нет состава преступления. Логика представителей УВД была такой: «По смыслу статьи 214 УК РБ „Угон“, неправомерность завладения ТС характеризуется следующими фактами: виновный завладевает чужим ТС, которое не принадлежит ему на праве собственности и не находится в его правомерном владении, то есть не закреплено за ним по службе; виновный завладевает ТС помимо воли собственника. Материалы подтверждают, что автомобиль был использован в личных целях, но наличие умысла на завладение машиной достоверно не установлено».

Автовладельца такая формулировка не устраивала. Он неоднократно выступал с обжалованием отказов в возбуждении дела, аргументируя неправомерность поездки пунктом 5.3.2 СТБ 1175−2011 «Обслуживание ТС организациями автосервиса»: «В случае если технологией выполнения работ проведение проверки техсостояния ТС связано с выездом на дороги общего пользования, такие технологические поездки могут производиться только с согласия заказчика». К тому же они должны иметь отражение в заказе-наряде.

Виталий утверждал, что не может согласиться с тем, что автовладелец, отдавая машину на СТО, должен быть готов к тому, что любой слесарь без разрешения может поехать на ней по своим делам в любое место на любое расстояние, прикрываясь обкаткой. Подчеркивал нелогичность: «Сотрудник станции не проводил тестирование, а занимался личными вопросами. Если бы он не был уверен в исправности коробки передач, то не поехал бы в глухую сельскую местность за 250 км от территории СТО в субботу. О выполнении каких должностных обязанностей вообще может идти речь в нерабочий для станции день?»

Тем не менее каждый раз Виталий получал отказ в возбуждении уголовного дела с аргументацией «не установлено наличие умысла на неправомерное завладение автомобилем». «Все сдвинулось с мертвой точки после того, как я начал обращаться в прокуратуру города Минска, — поделился развитием событий мужчина. — Только после этого в СК возбудили уголовное дело. В настоящее время, спустя фактически три года, судом в истории поставлена точка. Действия работника СТО признаны уголовно наказуемыми».

Окончательное решение и лишение свободы

В приговоре совсем другие формулировки: «Замдиректора ООО, имея умысел на неправомерное завладение ТС и совершение поездки на нем без цели хищения, без согласия собственника завладел Toyota, имея свободный доступ к автомобилю и ключу от него. Вину обвиняемый не признал, сославшись на необходимость качественной проверки, чем и объясняется поездка на дальнее расстояние. При этом потерпевшего в известность не ставил, согласия на конкретную поездку не получал. Свидетель — работник СТО — показал, что расстояние дорожного испытания в руководстве по ремонту не регламентируется. Как правило, их проводили в пределах Минска: по улице Тимирязева и проспекту Победителей — этого расстояния было достаточно для проверки. Директор станции на заседании не вспомнил, обращался ли к нему заместитель за разрешением ехать в Житковичский район на автомобиле клиента».

Среди материалов дела упоминается внутренний приказ СТО. В нем содержится разрешение на технологические поездки на авто клиентов с их согласия — на дорогах общего пользования; без согласия — без выезда на дороги. Говорится в материалах и об информации с GPS-трекера; и о сведениях от телефонного оператора о соединении с номером обвиняемого в зоне действия соты «Червоное»; и о видеозаписи, на которой видно, как работник станции положил в стоящий в боксе Toyota предметы, схожие с одеждой и чехлом для ружья; и о документе, подтверждающем охотничий тур в Житковичском лесхозе.

Итак, приговором по этому делу стало лишение замдиректора СТО свободы на два года условно. Это означает, что если в течение данного срока он не совершит новое преступление и будет выполнять возложенные судом обязанности, наказание не применят. Кроме того, ему предстоит выплатить 2000 рублей компенсации морального вреда в пользу Виталия, 3200 рублей и госпошлину — в доход государства. А еще — выполнить 120 часов общественных работ. В счет выплат арестовали имущество осужденного: счета в банках, два телевизора, акции одного из столичных ОАО. Так как мужчина достиг пенсионного возраста, к нему применили закон «Об амнистии», результатом чего стало освобождение от условного срока.

Апелляционные жалобу и протест по этому приговору судебная коллегия Минского городского суда оставила без удовлетворения.

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