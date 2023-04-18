Россия потеряла еще один рынок энергоносителей 18.04.2023, 16:52

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Речь идет про мировой рынок топлива для АЭС.

Потеряв западных покупателей нефти и нефтепродуктов и добровольно отказавшись от статуса главного поставщика газа в Европу, Россия может лишиться «места под солнцем» на еще одном рынке энергоносителей, пишет Finanz.

Урановое топливо для атомных электростанций, по производству которого Россия является мировым лидером, обогащая ежегодно 28 тысяч тонн, станет следующей целью удара западных санкций.

Такое решение приняли министры финансов ядерных держав из клуба «большой семерки» на встрече в Японии, завершившейся во вторник.

Великобритания, США, Канада, Япония и Франция создали ядерный альянс, цель которого — «подорвать контроль России над цепочками поставок», говорится в заявлении британского правительства.

Сейчас «Росатом» обеспечивает четверть всего урана, что сжигают АЭС в США, и снабжает топливом станции в Европе, поставляющие энергию для 100 миллионов потребителей.

Несмотря на войну, экспорт уранового топлива из РФ достиг рекорда, прибавив 20% за прошлый год, а выручка «Росатома» от таких сделок к концу года превышала $200 млн в месяц.

Ряд АЭС в Восточной Европе уже думают о том, чтобы отказаться от российского топлива после того, как истекут контракты с «Росатомом», и ищут замену в Казахстане. «Казатомпром» начал готовить дополнительные мощности для увеличения производства, чтобы иметь возможность удовлетворить растущий спрос, рассказал гендиректор Ержан Муканов.

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