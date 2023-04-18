Какой будет погода до конца недели? 1 18.04.2023, 17:12

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Прогноз по Беларуси на 19-21 апреля.

19 апреля погодные условия в Беларуси ночью и утром будет определять неустойчивая воздушная масса, днем в основном скажется влияние области повышенного давления. Облачно с прояснениями, пишет pogoda.by.

Ночью и утром преимущественно по западной половине, днем в отдельных районах Брестской и Гродненской областей пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +3..+8°С, максимальная днем +13..+19°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем существенно не изменится.

20-21 апреля погоду в нашей стране в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе. Ожидается переменная облачность.

20 апреля преимущественно без осадков, лишь по крайнему юго-востоку Беларуси пройдут небольшие дожди. Ветер северо-восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит от +1°С по северу до +9°С по югу страны, максимальная днем будет находиться в пределах +12..+19°С.

21 апреля преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, северный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью будет от +1°С по северу до +9°С по юго-востоку республики, максимальная днем +13..+19°С.

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