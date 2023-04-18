Путину остается только ждать у моря погоды 3 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

18.04.2023, 17:21

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Российская дипломатия все больше вырождается.

«Дипломатия» нашей страны всё больше вырождается в продукт для внутреннего потребления. Очередное тому свидетельство – интервью газете «Известия» посла России в Дании Владимира Барбина.

В связи с расследованием взрывов на «Северных потоках», он жалуется на «датские власти», которые «отвергают любое взаимодействие с российской стороной по этому уголовному делу». Кроме того, посол России говорит, что нет «никакой субстантивной информации ни о предпринимаемых следственных действиях, ни о каких-либо их промежуточных результатах».

Последнее просто неправда. А что касается «взаимодействия», то министр иностранных дел Дании Лекке Расмуссен дал ясный ответ ещё месяц назад:

«В Дании, Швеции и Германии царит верховенство закона, и нашим расследованиям можно доверять. Мы сказали представителям российской стороны, что тщательно расследуем этот инцидент. И когда мы его завершим, то объявим результаты этого расследования».

Кроме того, расследование ведёт не одна Дания. О промежуточных результатах, которые получила Швеция, Владимир Барбин мог прочитать еще две недели назад, со ссылкой на ведущего расследование прокурора Матса Юнгквиста.

Исходя из сказанного, отрицать тот факт, что расследование ведётся, нет причин. Точно так же, нет оснований говорить, что о промежуточных результатах не сообщается.

Репутации у Путина и его «дипломатии» нет. Доверия к ним тоже. Поэтому им остаётся только сидеть на берегу моря и ждать результатов расследования. Если же у них есть какая-то полезная для следствия информация, то никто не препятствует передать её в рабочем порядке.

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