Названы самые выносливые автомобили этого года 18.04.2023, 17:31

2,306

Эксперты составили рейтинг.

Автоэксперты проанализировали статистику брендов и конкретных моделей, а также запросы историй транспортных средств в первом квартале нынешнего года.

Как передает Motor, по данным экспертов, самым выносливым автомобилем на сегодняшний день является пикап Isuzu D-Max, средний пробег которого составляет 391 101 километр.

Следом со средним показателем в 378 996 километров расположился Volkswagen Transporter. Замкнула тройку лидеров самых выносливых моделей Toyota Carina E, средний пробег которой равен 376 397 километрам. В лидерах рейтинга среди автомобилей в возрасте от четырех до семи лет оказались модели «ГАЗ», Opel и Citroen.

Что касается подержанных моделей этого же возраста, то здесь безоговорочным лидером стал Hyundai Accent, который в среднем проходит 235 010 километров. У машин возрастом до трех лет особой выносливостью отметился модельный ряд бренда Datsun. Кроме того, в тройке победителей присутствуют автомобили Горьковского автозавода и Volkswagen.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».