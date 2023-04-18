Экс-сотрудник КГБ: Пригожин делает неправильные выводы 18.04.2023, 17:41

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Евгений Пригожин

Что стоит за паническими заявлениями главного «вагнеровца».

Евгений Пригожин – единственный человек из окружения Путина, который правильно констатирует факты о войне, но делает неправильные выводы. А его последнее заявление о «точке в так называемой «СВО» и борьбе за территории» может свидетельствовать об очень необходимой паузе для России.

Об этом в эфире 24 Канала сказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Он объяснил настоящий месседж заявления Пригожина.

Игра слов в пользу России

Сергей Жирнов отмечает, что Пригожин правильно понимает суть войны: она проиграна Россией, армии и вооружения нет и не будет, Путин ничего не решает, потому что его вообще не видно. Но вывод делает феноменальный и только в пользу России.

«Вместо того чтобы сказать, что нужно вывести войска, закончить войну, выплатить репарации, стать нормальным государством пока это возможно для тех, кто не попадет в Гаагу, он говорит, что надо зубами вцепиться в ту землю и ее защищать», – сказал спикер.

Так, глава ЧВК «Вагнера» отмечает, что нужно «захватить Бахмут и выйти на Славянск». Все, чтобы российский народ был доволен. Но действительно ли россиянам есть дело до войны?

Россияне идут на гибель

Сергей Жирнов откровенно назвал заявление Пригожина словоблудством. И оно может свидетельствовать о желаемой для России паузе в войне.

«Пригожин говорит о праведном бое – это после бомбардировок Мариуполя, инфраструктуры Украины, убийства украинцев. Какое праведное сражение? А кувалдами убивать своего бойца – это для него праведный бой? Это словоблудие и попытка прекратить войну, пока не проиграли все остальное. Вот это в заявлении Пригожина ключевое, чтобы хоть что-то объяснить россиянам, которым все равно до войны», – отметил экс-сотрудник КГБ.

Он озвучил интересный факт, что ранее россияне наблюдали за войной по телевизору, пока их не начали призывать. Впрочем, они добровольно «идут на убой», не прячутся и не задают лишних вопросов, несмотря на все события.

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