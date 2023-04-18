Любимая теннисистка Лукашенко решила дистанцироваться от диктатора 5 18.04.2023, 17:52

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Арина Соболенко

Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Арина Соболенко заявила, что не имеет к нему никакого отношения.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко на турнире в Штутгарте сказала, что не имеет никакого отношения ни к политике, ни к Александру Лукашенко, пишет телеграм-канал Bild.

— Он [Лукашенко] может комментировать все, что захочет. Я просто спортсменка из Беларуси, я делаю все возможное в своем виде спорта. Если украинцы еще больше возненавидят меня после его слов, что я могу сделать, — резюмировала она.

Соболенко также в очередной раз подчеркнула, что против войны.

— Если бы я могла остановить эту войну, я бы это сделала, — заявила вторая ракетка мира на турнире Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте.

Напомним, Лукшенко часто упоминал Арину Соболенко в своих выступлениях и даже отметил ее победу на турнире Australian Open в компании Тетерина и шпица.

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