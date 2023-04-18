Лукашисты устроили облаву на заводах «Нафтан» і «Полимир» 4 18.04.2023, 18:09

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Задеражли десять рабочих.

СМИ не писали про облаву на заводах «Нафтан» и ОАО «Нафтан», заводе «Полимир», но об этом стало известно из официального закрытого канала завода. Десять рабочих задержаны и все приговорены к аресту — от 10 до 30 суток, в основном за репост (по ст. 19.11), передает «Наша Нiва».

Канал сообщает, что задержанные больше не будут работать на заводах. «Эти люди почти наверняка будут уволены с предприятий, так как арест не является уважительной причиной отсутствия на рабочем месте», — пишут авторы канала. А некоторым грозит уголовное дело:

«Некоторым из задержанных будет дана дополнительная уголовно-правовая оценка правоохранительными органами, так как в их действиях имеются признаки совершения преступлений экстремистского характера, наказуемых лишением свободы на срок до 12 лет», — утверждают в администрации заводского канала.

После этого администрация предприятий, помимо нравоучений, призывает сотрудников отписаться от «экстремистских» каналов, а также проверить свои социальные сети и сети родственников на наличие «чего-то подозрительного».

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