«Росатом» отказался строить плавучий ГОК в Арктике 18.04.2023, 18:17

Из-за санкций.

Входящая в «Росатом» Первая горнорудная компания (ПГРК) не будет строить плавучий горно-обогатительный комбинат (ГОК) для Павловского месторождения на Новой Земле. Отказаться от проекта пришлось из-за санкций, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя ПГРК Наталью Потапову.

По ее словам, вместо этого ГОК возведут на берегу. Однако это потребует новой концепции развития содержащего серебро свинцово-цинкового месторождения. Изначально ГОК хотели сделать на несамоходном судне, или барже. Плавучая фабрика была предпочтительнее как в экономическом, так и в экологическом отношении, сообщал «Росатом».

Оборудование должна была поставить финская Metso Outotec. Из этой же страны был проектировщик баржи — Aker Arctic, а Wartsila отвечала за создание электростанции, предусматривающей варианты как атомной, так и неатомной генерации. Все они свернули сотрудничество с «Росатомом» из-за вторжения России в Украину.

Директор консультационной компании «Гекон» Михаил Григорьев считает, что вариант плавучего ГОКа прорабатывался из-за ограниченного периода освоения месторождения, и после выработки запасов комбинат можно было бы перевезти в другую локацию.

Строительно-монтажные работы на ГОКе начнутся в 2023 году, хотя ранее они были запланированы на май 2022-го. Знакомый с ситуацией источник пояснил, что старт был отложен «из-за необходимости дополнительных проектных работ», в том числе касающихся замены замены оборудования, чтобы не столкнуться с другими санкционными проблемами, поскольку изначально «Росатом» ориентировался в основном на европейских производителей.

В сентябре Роснедра продлили лицензию ПГРК на разработку Павловского месторождения до 31 декабря 2040 года. Согласно документу, его должны ввести в эксплуатацию не позднее 1 декабря 2024 года. На ГОКе планируется производить до 47 тысяч тонн свинцовых и 223 тысяч тонн цинковых концентратов в год.

На последнем Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге спецпредставитель «Росатома» по вопросам Арктики Владимир Панов оценивал капитальные вложения в освоение месторождения в 61 млрд рублей. Госкомиссия по развитию Арктики решила субсидировать инфраструктуру проекта в размере 10%.

По мнению управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, из-за необходимости решать проблему с автономным энергоснабжением ГОК заработает не ранее конца 2028 года. «В среднем ГОК запускают за 5–7 лет. Если компания ответственно подходит к строительству, можно уложиться в 3–4 года», — добавил эксперт.

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