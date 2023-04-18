В Луганской области СБУ нашла схрон с российским оружием

В Луганской области СБУ нашла схрон с российским оружием3
- 18.04.2023, 18:31
Найдены противотанковые гранаты и автоматы.
Во время контрдиверсионных мероприятий во фронтовых районах Луганской области стражам порядка еще один вражеский схрон с боеприпасами.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
«Среди изъятого — арсенал российских боевых гранат и стрелкового оружия системы Калашникова. Укрытие обнаружено в одном из поселков Сватовского района, который находится в 3 км от линии боевого столкновения», - говорится в сообщении.
Отмечается, что тайник обустроили участники оккупационных группировок РФ перед бегством от контрнаступления Сил обороны. Его разместили в полуразрушенном помещении заброшенного дома. Сотрудники СБУ изъяли там:
реактивную противотанковую гранату РПГ-22;
реактивную штурмовую гранату РГШ-1;
ручной пулемет Калашникова;
4 автомата Калашникова;
32 гранаты Ф-1;
20 гранат РГО;
4 ящика патронов разного калибра общим количеством более 4 тыс. ед.
Все выявленные боевые средства поражения переданы потребностям Вооруженных сил Украины.