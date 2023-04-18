В Луганской области СБУ нашла схрон с российским оружием 3 18.04.2023, 18:31

Найдены противотанковые гранаты и автоматы.

Во время контрдиверсионных мероприятий во фронтовых районах Луганской области стражам порядка еще один вражеский схрон с боеприпасами.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

«Среди изъятого — арсенал российских боевых гранат и стрелкового оружия системы Калашникова. Укрытие обнаружено в одном из поселков Сватовского района, который находится в 3 км от линии боевого столкновения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что тайник обустроили участники оккупационных группировок РФ перед бегством от контрнаступления Сил обороны. Его разместили в полуразрушенном помещении заброшенного дома. Сотрудники СБУ изъяли там:

реактивную противотанковую гранату РПГ-22;

реактивную штурмовую гранату РГШ-1;

ручной пулемет Калашникова;

4 автомата Калашникова;

32 гранаты Ф-1;

20 гранат РГО;

4 ящика патронов разного калибра общим количеством более 4 тыс. ед.

Все выявленные боевые средства поражения переданы потребностям Вооруженных сил Украины.

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