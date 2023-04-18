Лукашенко подписал указ о назначении и освобождении судей

Лукашенко подписал указ о назначении и освобождении судей1
- 18.04.2023, 18:36
Юрий Кобец назначен заместителем председателя Верховного Суда на второй пятилетний срок.
Александр Лукашенко согласовал кадровые изменения в судейском корпусе, сообщила 18 апреля его пресс-служба.
Юрий Кобец назначен заместителем председателя Верховного Суда на второй пятилетний срок. Также кадровые изменения произошли в судах районного и областного уровней. Так, председателем Могилевского областного суда назначена Светлана Буряко, до этого занимавшая должность зампредседателя этого суда.
Лукашенко также подписал указ о присвоении квалификационных классов судьям.