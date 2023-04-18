Российские регионы оказались на грани бюджетного кризиса 5 18.04.2023, 18:41

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Каждый третий субъект столкнулся с недобором налогов.

Российские регионы на всех парах мчатся к бюджетному кризису на фоне резкого падения налоговых сборов, которое началась во второй половине прошлого года и ускорился к зиме, пишет The Moscow Times.

Более трети субъектов РФ (33 из 85) зафиксировали падение поступлений в казну в последние месяцы 2022 года, а пять регионов пережили полноценный обвал доходов, подсчитали эксперты Института Гайдара.

Так, Тюменская область в четвертом квартале недосчиталась каждого второго рубля налогов: сборы рухнули на 48,9%. Доходы Красноярского края упали на 39%, Мурманской области — на 33%, Хакассии — на 32%, Кемеровской области — на 30%.

Те же субъекты, которые отчитались о росте доходов бюджета, в большинстве своем получили ничтожный плюс, который оказался ниже инфляции. Лишь 17 субъектов зафиксировали увеличение налоговых сборов в реальном выражении (то есть на величину большую, чем рост цен).

Основным источником проблем для региональных бюджетов, стал налог на прибыль бизнеса, отмечает Александр Дерюгин, заведующий лабораторией бюджетной политики Института Гайдара: если в первом полугодии его сборы резко росли (+45%), то во втором начался спад (-30%), который ускорился до 40% в четвертом квартале.

По итогам года 35 субъектов РФ получили дефицит бюджета, который, впрочем, был компенсирован «излишками» у оставшихся 50 регионов. В результате консолидированный бюджет был сведен с небольшим профицитом — на 50,6 млрд рублей, или 0,3% от совокупного объема доходов.

Под региональным бюджетам ударили санкции против крупнейших российских компаний, отрезавшие от внешних рынков металлургов, угледобытчиков и деревообрабатывающую отрасль. С учетом того, что перспектив увеличения сборов других налогов не просматривается, в 2023 году «бюджеты подавляющего большинства регионов окажутся несбалансированными», предупреждает Дерюгин.

Чтобы этого избежать, потребуется дополнительная помощь из Москвы, считает он. Но в федеральном бюджете едва ли найдутся лишние деньги: в январе-марте его нефтегазовые доходы рухнули на 45%, а совокупные — на 21%, что оставило «дыру» размером 2,4 трлн рублей.

В попытке найти деньги власти ввели «добровольно-принудительный» сбор на 300 млрд рублей с крупных компаний, начали продажу юаней из золота из Фонда национального благосостояния, а также выставили бизнесу рекордные налоговые претензии — на 686 млрд рублей. Но это лишь временные «заплатки» — ближайшие годы «очень вероятным сценарием» будет повышение налогов для корпоративного сектора, предупреждали ранее аналитики Альфа-банка.

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