В Беларуси сокращены сроки регистрации на ЦТ 18.04.2023, 18:48

Подробности рассказал директор РИКЗ.

В Беларуси сокращены сроки регистрации на централизованное тестирование. Подробности озвучил журналистам директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Юрий Миксюк, пишет БелТА.

- Сроки регистрации на централизованное тестирование в этом году несколько сокращены, - сообщил он.

И пояснил, что если раньше сроки регистрации на ЦТ проходили в период со 2 мая по 1 июня, то в 2023 году она начнется с 10 мая. По его словам, указанных сроков вполне достаточно, так как технология регистрации претерпела развитие. И напомнил о том, что по-прежнему остается форма предварительно-дистанционной регистрации через сайт РИКЗ.

Миксюк добавил, что также можно обратиться в ближайший пункт тестирования и зарегистрироваться для участия в ЦТ в любом пункте по Беларуси, а значительная часть испытаний уже будет пройдена на этапе централизованного экзамена.

Он обратил внимание на то, что особенностью 2023 года является то, что не будет сдвоенных дней сдачи централизованного тестирования по русскому языку и математике, когда было большое число участников и необходимо было обеспечить комфортные условия.

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