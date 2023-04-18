ВСУ уничтожили российскую станцию РЭБ, продолжаются бои за Бахмут и Марьинку 18.04.2023, 19:01

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Вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

Украинские военнослужащие уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов, а самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку в Донецкой области.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российская Федерация продолжает игнорировать Международное гуманитарное право, наносит удары, производит обстрелы не только по позициям украинских войск, но и по гражданской инфраструктуре населенных пунктов, терроризируя мирных жителей.

В течение суток противник нанес 4 ракетных и 44 авиационных удара, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам, пострадали гражданские люди. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.

Противник, ценой больших потерь, продолжает вести захватническую войну. Основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток на указанных участках фронта отражено около 30 атак противника. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Определенные подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. На территории Республики Беларусь по-прежнему находятся некоторые подразделения территориальных войск Вооруженных сил Российской Федерации.

Сохраняется военное присутствие противника в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей. В течение суток враг осуществил обстрелы населенных пунктов Кореньок, Бояро-Лежачи, Искрисковщина и Волфин Сумской области, а также Ветеринарное, Казачья Лопань, Глубокое, Волчанск, Бочково, Охримовка и Нестерное в Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Каменка, Редкодуб, Красное Первое, Новомлынск, Двухлетняя и Западное Харьковской области.

На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия недалеко от населенного пункта Диброва. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Торское и Спорное Донецкой области.

В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Степного, Бердичев, Авдеевки, Северного и Невельского Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы, в частности, населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское.

На Марьинском направлении в течение суток украинские защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка. Вместе с тем вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Шахтерское, Угледар, Новоукраинка и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Обстрелял, в частности, Новополь Донецкой области; Ольговское, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Орехов, Степное и Плавные Запорожской области; Антоновка Херсонской области и Херсон, есть погибшие среди гражданского населения.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и удара по зенитно-ракетному комплексу противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, станцию радиоэлектронной борьбы и еще один важный военный объект оккупантов.

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