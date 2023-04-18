В Витебске ушел с должности судья, который оштрафовал владельца «жывемобиля» 3 18.04.2023, 19:11

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Николай Атрахимович запомнился несколькими политическими процессами.

Судья Октябрьского района Витебска Николай Атрахимович ушел с должности по собственному желанию. Его фамилия значится в указе о назначении и освобождении судей, который 18 апреля подписал Александр Лукашенко.

Судьей Октябрьского района Витебска Николай Атрахимович стал в октябре 2020 года. В соответствии с указом, он должен был выполнять свои обязанности пять лет. Однако уже в апреле 2023 года стало известно, что он покидает должность по собственному желанию.

За неполных три года работы Николай Атрахимович запомнился правозащитникам несколькими «политическими» процессами. Так, например, в ноябре 2020 года он оштрафовал на 405 рублей владельца витебского «жывемобиля» Андрея Кулакова за «жесты в виде среднего пальца руки» в сторону машины с милиционерами, писал «Витебский Курьер».

В ноябре 2021 года он отправил на семь суток под арест витебского активиста Владимира Булавского за «неповиновение законному требованию должностного лица».

В июле 2022 года Атрахимович судил жителя Витебска Владислава Рыбченко за «пикет» с гербом «Погоня», который был размещен на его белой кофте. За это активисту назначили десять суток ареста.

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