«Нас здесь утюжат просто»5
- 18.04.2023, 19:21
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Российский оккупант рассказал о «сложной ситуации» в Кременной.
Российский военнослужащий рассказал жене об ужасной ситуации на фронте и безнадежности относительно своего возвращения домой.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.
«Хохлы к нам подходят на 20 метров. Вот вчера они подползли к нам. У нас, короче, шесть 200-х вчера было», - рассказал оккупант.
По словам захватчика, его бригада находится в Кременной Луганской области.
«Нас здесь, короче, утюжат просто. Пацанов зах*ярили прямо в кашу. Вот мы вчера в наступление, бл*дь, ходили, нас просто …. ….. вообще в дымоган. И мы снова отошли», - пожаловался супруге военный РФ.
Оккупант также рассказал о переводе в бригаду, в которой из пяти тысяч солдат осталось около 200 человек.
«Через две недели можешь себе нового мужа искать. Здесь просто пацанов на мясо отправляют», - добавил он.