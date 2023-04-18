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Стали известны подробности смерти резервиста под Барановичами

  • 18.04.2023, 19:30
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Стали известны подробности смерти резервиста под Барановичами

Он подавился куском сала.

По информации издания Hrodna.Life, резервист, о смерти которого во время сборов на полигоне Обуз-Лесновский под Барановичами сообщали вчера вечером, действительно умер. А причина смерти довольно неожиданная.

По информации, полученной от участников сборов, человек подавился, предположительно — куском сала.

Персональные данные резервиста, призванного в 11-ю механизированную бригаду в Слониме, пока что неизвестны. Его якобы пытались реанимировать, чтобы очистить дыхательные пути, но безуспешно.

Министерство обороны об этом случае пока не сообщало, но косвенно информацию, по мнению Hrodna.Life, подтвердил одиозный канал лукашистов, который написал:

«Дело в том, что если в силовых ведомствах случается несчастье, соревноваться в подаче информации об этом факте с экстремистами… никто не собирается. <…> Вся информация в подобных случаях может распространяться только с разрешения родных и близких, особенно если причины не связаны с прохождением службы…»

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