Комедия «Путин на фронтах» 2 Александр Невзоров

18.04.2023, 19:37

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Александр Невзоров

«Визиты» российского диктатора, скорее, имеют обратный эффект.

Очередную серию комедии «[президент РФ Владимир] Путин на фронтах» обсуждать нет смысла. Она вообще не «работает», не котируется даже в среде лютого пропутинского быдла.

Демарши диктатора сводятся к вялым попыткам подражать [президенту Украины Владимиру] Зеленскому.

Но…..присовывание иконок китайской штамповки, кряхтение «над картами» и обмен казенными заклинаниями с «генералами» имеют «нулевой» медийный эффект.

Ничего удивительного!

Все настолько привыкли к стопроцентности путинской лжи, к глупым кривляниям «комсостава» и постановочности этих «похождений», что желаемый огонь «священной войны» никак не «разжигается».

«Визиты», скорее, имеют обратный эффект, возбуждая вечную тему «двойников» и насмешки.

Александр Невзоров, Telegram

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