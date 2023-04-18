Комедия «Путин на фронтах»2
- Александр Невзоров
- 18.04.2023, 19:37
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«Визиты» российского диктатора, скорее, имеют обратный эффект.
Очередную серию комедии «[президент РФ Владимир] Путин на фронтах» обсуждать нет смысла. Она вообще не «работает», не котируется даже в среде лютого пропутинского быдла.
Демарши диктатора сводятся к вялым попыткам подражать [президенту Украины Владимиру] Зеленскому.
Но…..присовывание иконок китайской штамповки, кряхтение «над картами» и обмен казенными заклинаниями с «генералами» имеют «нулевой» медийный эффект.
Ничего удивительного!
Все настолько привыкли к стопроцентности путинской лжи, к глупым кривляниям «комсостава» и постановочности этих «похождений», что желаемый огонь «священной войны» никак не «разжигается».
«Визиты», скорее, имеют обратный эффект, возбуждая вечную тему «двойников» и насмешки.
Александр Невзоров, Telegram