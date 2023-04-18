Для торговли в Беларуси ввели очередные изменения
- 18.04.2023, 19:50
Одно из них касается повышения цен.
Для торговли ввели очередные изменения. Одно из них касается повышения цен, а второе — равноправия товаров из стран Евразийского экономического союза. Рассказываем подробности по новшествам.
С 19 апреля МАРТ вводит изменения по установлению и повышению производителями отпускных цен на товары. Как поясняют в ведомстве, новшества касаются перечня документов, форм заявлений и маркетингового анализа, которые нужны для согласования повышения отпускных цен.
«Данные нововведения позволят снизить административную нагрузку как для государственных органов, так и для субъектов хозяйствования, обратившихся за совершением административных процедур», — заявляют в МАРТ.
Это постановление распространяется только на товары, на которые регулируют цены нашумевшим постановлением № 713.
Белорусские магазины с 18 апреля обязали равноправно представлять товары отечественного производства и товары, происходящие из других стран ЕАЭС, если и те и те предлагаются в торговом объекте к продаже. Это предусмотрено постановлением МАРТ.