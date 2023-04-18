Из брестского «Динамо» уволили бывшего тренера сборной Беларуси 18.04.2023, 20:06

Игорь Криушенко

Фото: pressball.by

Это первая отставка в беларусском футболе.

Перед Игорем Криушенко руководство Брестского облисполкома ставило задачу бороться за место в первой пятерке высшей лиги чемпионата страны по футболу. Но реальность оказалась иной: «Динамо» повторило худший результат в своей истории и занимает последнее место в чемпионате – проиграв все четыре матча с общим счетом 0:7, передает «Белсат».

При этом брестский клуб пока не играл с командами, которые можно отнести к лидерам беларусского футбола: «Динамо» проиграло дома по 0:1 «Торпедо-БЕЛАЗ» и «Славии», а в гостях «Ислочи» (0:3) и (0:2) «Слуцку» в прошлые выходные. В результате «бело-голубые» с нулем пунктов просели на последнем месте.

Ранее брестским «Динамо» руководил бизнесмен и «кошелек Лукашенко» Александр Зайцев, при нем футбольный Брест пережил лучшие времена в своей истории. Команда выиграла ряд трофеев, включая чемпионат 2019 года. Но после 2020 года и первых санкций Зайцеву стало не до футбола, и команду стал финансировать Брестский горисполком.

Более того, Зайцев оставил долг в 600 тысяч долларов. Эту сумму «Динамо» было должно бывшему защитнику клуба Евгению Хачериди. Уже в начале 2021-го он покинул брестский клуб и подал на «Динамо» в суд. Сначала он требовал 1 миллион долларов, но в итоге сумма уменьшилась. В мае 2021-го Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал «Динамо» (Брест) выплатить Евгению Хачериди 600 тысяч долларов. Власти Брестской области обязали рассчитаться того, кто пригласил футболиста и обещал ему такие деньги. В результате Зайцев закрыл долг.

Курировать «Динамо» начал заместитель председателя облисполкома Валентин Зайчук, которого еще «избрали» главой местной федерации футбола. Новым главным тренером брестского «Динамо» стал 58-летний Игорь Криушенко, который с 2017-го по 2019-й тренировал национальную сборную Беларуси и даже вывел ее в дивизион С Лиги наций. Позже тренер работал в Индонезии, а последний год не имел никакой работы, поэтому согласился на скромные, но стабильные условия брестского «Динамо». Так команде удалось оставить у себя бывших лидеров своих Михаила Гордейчука и Эльгарда Олехновича. Из минского «Динамо» в Брест вернулся Сергей Кисляк. Любопытно, что Кисляк и Зайчук из одной деревни, это и стало основой к возвращению. Также в «Динамо» пришел чемпион Беларуси Дмитрий Бага, и еще ряд не последних по беларусским реалиям игроков. У Криушенко было футболистов на два состава, но дело так и не пошло. В результате 17 апреля Криушенко был вызван в облисполком, где ему Зайчук заявил, что им дальше не по дороге.

18 апреля «Динамо» сообщило об этом на своей официальной странице, готовить команду к следующей игре будет Андрей Прокопюк. А имя главного нового главного тренера обещают назвать в ближайшее время. В воскресенье 23 апреля «Динамо» будет принимать борисовский БАТЭ.

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