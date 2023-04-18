Как быстро отмыть зеркало 18.04.2023, 20:10

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Способ, который вас удивит.

Есть много народных способов отмыть зеркало от жира и пятен. Однако задача со звездочкой – сделать это, не оставляя разводов. Можно приобрести в магазине средства, содержащие антистатику, аммиак и этиловый спирт.

Популярны и лайфхаки с использованием уксуса, соли или лимонной кислоты – это универсальные очистители, которые помогут очистить загрязнения. Но есть еще одно малоизвестное, но не менее действенное средство для мытья зеркал. Как в этом поможет обыкновенное молоко – читайте в материале «Обозреватель».

Если другие средства оставляют на стекле разводы, молоко справится с вызовом быстро и идеально. Об этом способе мало кто знает и, будем откровенны, на первый взгляд он кажется несколько странным.

На самом деле все очень просто. После очистки поверхности зеркала от пыли, грязи и масляных пятен протрите его молоком. В небольшую емкость – чашку или неглубокую тарелку – наливаем немного молока. Затем, промокнув в нем тряпку или мягкую губку, следует отполировать поверхность зеркала, на которой остались разводы от предварительной мойки.

Аналогично с разводами справится зубная паста. Как и молоко, она способна удалить все разводы через несколько минут.

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