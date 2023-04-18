В Гомеле умер бывший ректор ГГУ имени Ф. Скорины Михаил Селькин 18.04.2023, 20:39

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Михаил Селькин

Сердце профессора остановилось на 76-м году жизни.

На 76-м году ушел из жизни экс-ректор Гомельского госуинверситета (ГГУ) имени Франциска Скорины Михаил Селькин. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Сердце профессора кафедры фундаментальной и прикладной математики, доктора физико-математических наук, бывшего ректора ГГУ перестало биться 17 апреля.

Михаил Васильевич родился 30 августа 1947 года в городе Ветка Гомельской области. В 1965 году он окончил школу с золотой медалью и поступил на физико-математический факультет Гомельского государственного пединститута имени В. П. Чкалова (ныне ГГУ имени Ф. Скорины).

Трудился старшим преподавателем и доцентом кафедры алгебры и геометрии, заместителем декана и деканом математического факультета, первым проректором, проректором по учебной работе, ректором университета, профессором кафедры высшей математики (ныне кафедра фундаментальной и прикладной математики).

Прощание с Михаилом Васильевичем Селькиным состоится 19 апреля в 11.00 возле 2 учебного корпуса ГГУ имени Ф. Скорины (Кирова, 119).

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