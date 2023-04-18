Белоруска набила тату с лого аквапарка, чтобы отдыхать там бесплатно, но что-то пошло не так 5 18.04.2023, 20:53

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Правила внезапно изменились.

Есть много достойных сюжетов для татуировки, но Жанна выбрала лого аквапарка — солнце, море и эксклюзивная подпись «Лебяжий». Рекламный рисунок минчанка выбила не просто так: она участвовала в конкурсе ко дню рождения аквапарка. В подарок за смелость получила право всю жизнь посещать водные горки бесплатно. Во всяком случае, так было обещано. Веселье длилось почти пять лет, а потом правила изменились. «Я еще жива, татуировка на теле. Но аквапарк отменил свои обязательства, меня не пустили», — с обидой написала в редакцию «Онлайнера» белоруска.

За победу в конкурсе выдали сертификат. Но договора не было

— Как я решилась на такую татуировку? На тот момент я была в декрете с ребенком — сплошной день сурка, — вспоминает события прошлых лет Жанна Борисевич. — Однажды брат подарил мне пригласительный в аквапарк, чтобы я могла развеяться. Я действительно расслабилась в тот день, мне очень понравилось. Поэтому, когда аквапарк объявил конкурс с татуировкой, я была не против поучаствовать в этой движухе. Мной двигало любопытство — а почему бы и нет?

В назначенный день мастер нанес Жанне на ногу татуировку с логотипом — взамен она получила именной сертификат и устные договоренности. Это было в мае 2018 года.

— Когда мне делали тату, я спрашивала, будут ли другие победители. Мне сказали: нет, такую акцию проводят в первый и последний раз и я буду единственной девушкой с логотипом аквапарка на теле во всей стране. Мы посмеялись — и все, закрыли эту тему. Про письменный договор узнавала, но меня убедили, что сертификата достаточно, проблем точно не будет.

На всякий случай Жанна сохранила несколько скриншотов об условиях конкурса в соцсетях. Представители аквапарка называли предложение с татуировкой «лотом для смелых» и действительно обещали предоставить абонемент «на всю жизнь».

В течение пяти лет наша читательница успешно пользовалась выигрышем. Сначала ходила в аквапарк бесплатно вместе с сыном, а когда тот подрос — стала покупать для ребенка полугодовые абонементы, а сама по-прежнему проходила свободно, показывая тату вместо оплаты.

— С марта по август мы в аквапарке зависали днями. Бывало такое, что ходили туда по три-четыре раза в неделю. Мне кажется, нас там знали все девочки на кассах и спасатели, которым мой ребенок регулярно отдавал утерянные на дне бассейнов браслеты. Мое лицо или ногу с татуировкой спасателям покажи — они даже во сне меня узнают, — уверяет минчанка.

В марте этого года Жанна снова купила сыну полугодовой абонемент и собиралась устроить для двоих очередной день релакса. Однако на этот раз работники отказались ее впустить, сославшись на новые правила.

— Я пришла домой и стала искать информацию о конкурсе на сайте аквапарка и в соцсетях, но все ссылки оказались нерабочими. Как будто и не было этого конкурса… При этом есть новости про тату и бесплатный вход в аквапарк в СМИ — например, от агентства «Минск-Новости».

Что говорят в аквапарке?

Минчанка написала письменное обращение на имя директора аквапарка. В ответе говорится, что «на предприятии „Аква-Минск“ отсутствуют какие-либо документы, регламентирующие проведение конкурса „Татуировка с логотипом аквапарка“ 19 мая 2018 года». Зато вступили в силу и действуют новые правила посещения, в которых льгот не предусмотрено.

В письме также написано, что за пять лет программа InPoint, с помощью которой проводится регистрация и контроль посетителей аквапарка, ни разу не зафиксировала Жанны Борисевич.

Дальше следуют комментарии по поводу возможного нарушения ГП «Аква-Минск» данного им публичного обещания. Суть аргументов сводится к термину «сделка» и необходимости заключать ее между юрлицом и гражданами в письменной форме. В противном случае условия сделки признаются недействительными. Также в письме перечисляются исключения, когда устная форма сделки все же возможна, но разобраться в таких нюансах неподготовленному человеку сложно.

Журналисты обратились в аквапарк за устными пояснениями, однако нас отправили писать письменный запрос.

В Мингорисполкоме сделали попытку разобраться в ситуации после того, как Жанна также направила письменное обращение. В ответе минчанке вновь напоминают о том, что никаких документов, регламентирующих проведение конкурса, на предприятии «Аква-Минск» не обнаружено. Договора оказания услуг на руках у девушки тоже нет, поэтому помочь ей в данной ситуации может только суд.

Нет договора — нет претензий? Комментарий юриста

По просьбе журналистов юрист, специалист по защите прав потребителей Иван Райкевич изучил ситуацию и предлагает разобраться в ней поэтапно.

— Был ли конкурс с татуировкой? Да, был, об этом есть сообщения в СМИ (о проведении конкурса говорится и в самом ответе ГП «Аква-Минск» на обращение от 30.03.2023).

Было ли указано в условиях публичного конкурса, что татуировка дает право безлимитного посещения акватории до тех пор, пока она есть на теле победителя лота? Да, было, о чем также упоминается в СМИ.

Имеет ли право предприятие в одностороннем порядке изменить условия конкурса и перестать выплачивать вознаграждение победителю? Нет, что прямо установлено ст. 928 Гражданского кодекса Республики Беларусь. В указанном случае принятые аквапарком новые правила посещения развлекательного комплекса «Лебяжий» противоречат ранее принятым решениям о проведении конкурса и выплате награды.

Приступил ли после конкурса аквапарк к исполнению условий конкурса, согласно которому девушка с татуировкой имеет право безлимитно посещать аквапарк? Приступил. То, что проход девушки в акваторию не фиксировали в системе, — это сомнительный аргумент, — считает юрист.

Несостоятельным Иван Райкевич также называет пояснение, что в аквапарке отсутствуют нужные документы, а с победителем не заключили письменный договор.

— Это отражает скорее организацию правовой работы на предприятии. Положение дел в данной ситуации это не меняет, поскольку доказательства фактических обстоятельств находятся не только в свидетельских показаниях, но и в СМИ.

Что получается в сухом остатке? Мы видим, что фактически стороны приступили к исполнению взятых на себя обязательств и в течение пяти лет человеку предоставлялся бесплатный проход на территорию аквапарка. С учетом этих обстоятельств, свидетельских показаний и доказательств в СМИ я рекомендую минчанке обращаться в суд с исковым заявлением о защите ее прав как победителя конкурса. Есть также шанс урегулировать спор в досудебном порядке, с минимальными временными и финансовыми потерями для обеих сторон — как самостоятельно, так и с помощью медиатора (примирителя).

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