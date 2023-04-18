Названо количество долгостроев в Беларуси 18.04.2023, 21:11

Проблема остается актуальной.

В Комитете госконтроля назвали количество долгостроев в Беларуси и подчеркнули, что проблема долгостроев в стране остается актуальной. Подробности рассказали в пресс-службе КГК.

На коллегии рассматривалась ситуация в жилищном строительстве. В сообщении говорится, что была отмечена тенденция к снижению числа возведения многоквартирных жилых домов с превышением нормативных сроков. По состоянию на 1 января 2022 года в Беларуси было 30 долгостроев. На 1 января 2023 года таких объектов было 17, а по состоянию на 31 марта 2023 — 12.

В ведомстве отмечают, что застройщики уклоняются от отнесения жилых объектов к категории сверхнормативных путем неоднократного оформления приостановок строительных работ. И проинформировали, что ими было приостановлено строительство каждого второго объекта из строящихся жилых домов по состоянию на 1 февраля 2023 года - 207 из 400.

В КГК акцентировали внимание на то, что по 30 домам суммарные периоды многократных приостановок превысили нормативные сроки их строительства. И привели пример: в Могилеве по 2 домам готовность составляла всего от 5% до 8%. Кроме того, в Солигорске строительство жилого дома, расположенного по улице Строителей, приостанавливалось 19 раз суммарно на 20 месяцев.

— Основные причины приостановок — неритмичность финансирования, отставание от графиков производства работ, - отметили в КГК.

Вместе с тем сказано, что также неединичными являются случаи ввода в эксплуатацию объектов жилья без завершения строительством встроенных нежилых помещений, автомобильных паркингов, инженерных сетей. В КГК проинформировали, что таких объектов на 1 февраля 2023 года было 23.

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