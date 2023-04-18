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В боях с Россией погиб бывший народный депутат Украины Олег Барна

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  • 18.04.2023, 21:16
  • 1,736
В боях с Россией погиб бывший народный депутат Украины Олег Барна
Олег Барна

Ему сегодня исполнилось бы 56 лет.

На фронте погиб бывший депутат Верховной Рады Украины от «Блока Петра Порошенко» Олег Барна. Об этом начальник объединенного пресс-центра сил обороны Таврийского направления Алексей Дмитрашковский сообщил 18 апреля в Telegram.

По его словам, бывшего нардепа не стало 17 апреля.

«Вчера во время боевых действий погиб Олег Барна», – написал он.

Дмитрашковский сообщил, что накануне встречался с Барной. Он опубликовал короткое видео с экс-нардепом и обещал выложить полностью снятый материал.

«УНИАН» отмечает, что сегодня, 18 апреля Барне должно было исполниться 56 лет.

В последнем посте на своей странице в Facebook политик написал слова молитвы, прося помощи в борьбе с российскими оккупантами.

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