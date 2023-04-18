В боях с Россией погиб бывший народный депутат Украины Олег Барна 2 18.04.2023, 21:16

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Олег Барна

Ему сегодня исполнилось бы 56 лет.

На фронте погиб бывший депутат Верховной Рады Украины от «Блока Петра Порошенко» Олег Барна. Об этом начальник объединенного пресс-центра сил обороны Таврийского направления Алексей Дмитрашковский сообщил 18 апреля в Telegram.

По его словам, бывшего нардепа не стало 17 апреля.

«Вчера во время боевых действий погиб Олег Барна», – написал он.

Дмитрашковский сообщил, что накануне встречался с Барной. Он опубликовал короткое видео с экс-нардепом и обещал выложить полностью снятый материал.

«УНИАН» отмечает, что сегодня, 18 апреля Барне должно было исполниться 56 лет.

В последнем посте на своей странице в Facebook политик написал слова молитвы, прося помощи в борьбе с российскими оккупантами.

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