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Еще одну облаву лукашисты устроили на госпредприятиях Новолукомля

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  • 18.04.2023, 21:20
  • 1,282
Еще одну облаву лукашисты устроили на госпредприятиях Новолукомля

Задержаны не менее десяти человек.

На госпредприятиях Новолукомля (Чашникский район Витебской области) на днях задержали не менее 10 человек, сообщают правозащитники.

Некоторые из них уже осуждены на административный арест. Известно, что 20 суток ареста получил местный хирург Сергей Нарейко.

Есть информация о «зачистке» сотрудников Лукомльской ГРЭС. Многие из них были уволены «по собственному желанию». Как минимум 7 человек были задержаны.

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