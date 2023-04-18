Еще одну облаву лукашисты устроили на госпредприятиях Новолукомля 1 18.04.2023, 21:20

1,282

Задержаны не менее десяти человек.

На госпредприятиях Новолукомля (Чашникский район Витебской области) на днях задержали не менее 10 человек, сообщают правозащитники.

Некоторые из них уже осуждены на административный арест. Известно, что 20 суток ареста получил местный хирург Сергей Нарейко.

Есть информация о «зачистке» сотрудников Лукомльской ГРЭС. Многие из них были уволены «по собственному желанию». Как минимум 7 человек были задержаны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».