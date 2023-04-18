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Украинский дрон попал по угнанному оккупантами мотоблоку

  • 18.04.2023, 21:38
  • 1,354
Украинский дрон попал по угнанному оккупантами мотоблоку

Видео.

Бойцы 54-й ОМБр уничтожили мотоблок, который оккупанты использовали для обеспечения своих позиций.

Оператор украинского дрона сбросил боеприпас на емкости с горючим, которые стояли рядом с мотоблоком.

«Сначала оккупанты возили раненых на УАЗе, потом — на мотоблоке, а теперь, видимо, придется на велосипедах. Аэроразведка обнаружила цель — технику для подвоза и десятки литров дизеля. Через несколько минут от цели остался только дым и пепел», — говорится в комментарии к опубликованному в соцсети видео.

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