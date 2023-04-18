Минчанин украл в автобусе пару смартфонов и тут же выбросил 18.04.2023, 21:45

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Чем они ему не понравились?

В минском автобусе мужчина вытащил у пассажирки из сумки два смартфона и флешки, но выбросил, потому что не умел ими пользоваться. Остальное забрал себе и получил уголовное дело за кражу, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Минчанка забыла сумку в салоне автобуса: хватившись пропажи, она позвонила в автопарк, но там забытых вещей не находили. Тогда женщина обратилась в милицию.

По подозрению в краже задержали другого пассажира автобуса — 62-летнего мужчину. Минчанин признал вину и рассказал, что нашел в чужой сумке два смартфона и флешки на общую сумму более 1200 рублей, но все это выбросил. Как он объяснил — потому что не умел пользоваться техникой на платформе Android.

В сумке были еще и канцелярские принадлежности — их он оставил себе, а наличные — около 200 рублей — потратил.

На мужчину завели уголовное дело за кражу.

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