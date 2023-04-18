Экс-звезда «Реала» начнет политическую карьеру в партии Эрдогана 18.04.2023, 21:48

Президент Турции был у футболиста свидетелем на свадьбе.

Бывший футболист «Реала» и чемпион мира в составе сборной Германии в 2014 году Месут Озил, который недавно завершил карьеру игрока, решил попробовать себя в политике, сообщает Türkiye Newspaper.

По информации источника, Озил, у которого турецкие корни, является одним из кандидатов в парламент Турции от Партии справедливости и развития, лидером которой является президент страны Реджеп Эрдоган.

Следует отметить, что Озил имеет тесные отношения с Эрдоганом. В 2019 году Эрдоган вместе с женой были свидетелями на свадьбе футболиста и мисс Турции-2014 Амине Гюльше.

Парламентские выборы в Турции пройдут в мае 2023 года.

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