Белорусский пограничник снова нарушил границу с Литвой 3 18.04.2023, 22:07

3,840

Уже на два метра.

Литовские пограничники сообщили об очередном нарушении границы белорусским пограничником. Оно произошло утром 18 апреля в Швенченском районе. Литовская сторона зафиксировала на видео, как два белорусских пограничника приблизились к границе, после чего один из них зашел на территорию Литвы «примерно на два метра», а после вернулся. Проводится расследование.

Предыдущее происшествие случилось 12 апреля в том же районе. Один из белорусских пограничников «зашел на территорию Литвы на метр на очень короткое время и, не останавливаясь, вышел из нее». Произошло это в светлое время суток, и пограничник видел, куда шел. Получается, что государственная граница нарушается намеренно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».