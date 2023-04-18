закрыть
18 апреля 2023, вторник, 23:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусский пограничник снова нарушил границу с Литвой

3
  • 18.04.2023, 22:07
  • 3,840
Белорусский пограничник снова нарушил границу с Литвой

Уже на два метра.

Литовские пограничники сообщили об очередном нарушении границы белорусским пограничником. Оно произошло утром 18 апреля в Швенченском районе. Литовская сторона зафиксировала на видео, как два белорусских пограничника приблизились к границе, после чего один из них зашел на территорию Литвы «примерно на два метра», а после вернулся. Проводится расследование.

Предыдущее происшествие случилось 12 апреля в том же районе. Один из белорусских пограничников «зашел на территорию Литвы на метр на очень короткое время и, не останавливаясь, вышел из нее». Произошло это в светлое время суток, и пограничник видел, куда шел. Получается, что государственная граница нарушается намеренно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

І адзін у полі воін
І адзін у полі воін Міхась Скобла
Между ними, девочками
Между ними, девочками Ирина Халип
Велодорожка ведет в окопы
Велодорожка ведет в окопы Леонид Невзлин
Нельзя верить патологическому лжецу Лукашенко
Нельзя верить патологическому лжецу Лукашенко Артем Черников