Пашинян: Армения готова признать Карабах территорией Азербайджана 1 18.04.2023, 22:18

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Никол Пашинян

В 1991 году Нагорный Карабах официально входил в состав Азербайджанской ССР.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна признает своими границами границы территории Армянской ССР по состоянию на 1991 год, когда государство получило независимость. Об этом Пашинян сказал, выступая в парламенте.

В 1991 году Нагорный Карабах официально входил в состав Азербайджанской ССР.

Премьер Армении заявил, что стране нужен мир, и для этого необходимо урегулировать отношения с Азербайджаном и Турцией.

«Мир возможен, если во всех наших международных отношениях не только сегодня, но и на будущее мы четко зафиксируем, что признаем территорию в 29 800 квадратных километров Республикой Армения – территорию Армянской ССР, когда мы получили независимость в 1991 году. И у нас нет не только никаких территориальных претензий от других стран, но и никогда не будет», – сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что мирный договор между Арменией и Азербайджаном станет реальным, если обе страны четко, без двусмысленностей и подводных камней признают территориальную целостность друг друга и обязуются не предъявлять друг другу территориальных претензий сегодня и когда-либо.

По словам премьера Армении, об этом он фактически договорился с президентом Азербайджана 6 октября 2022 года в Праге и 31 октября 2022 года в Сочи, что было зафиксировано в соответствующих публичных заявлениях.

«Сейчас я хочу подтвердить, что Республика Армения полностью признает территориальную целостность Азербайджана, и мы ожидаем, что Азербайджан сделает то же самое, признав всю территорию Армянской ССР Республикой Армения», – заявил Пашинян.

Премьер Армении добавил, что Нагорный Карабах – это сложная проблема и подчеркнул, что крайне важно, чтобы между Баку и Степанакертом был сформирован международный механизм переговоров и диалога, обеспечивающий обеспечение прав и безопасности армян Нагорного Карабаха.

Ранее сегодня, 18 апреля, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армяне, которые живут в Нагорном Карабахе, должны принять азербайджанское гражданство или уехать.

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