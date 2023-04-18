Как подорожала бытовая химия в Беларуси за полгода 18.04.2023, 22:29

Госрегулирование цен не спасло?

Госрегулирование цен в Беларуси ввели в октябре 2022 года. После этого инфляция действительно замедлила рост — до 6% годовых по итогам марта, причем синтетические моющие средства, если верить статистике Белстата, подорожали лишь на 0,51% по сравнению с декабрем. Tochka.by посмотрела, совпадают ли официальные цифры с ценниками в магазинах.

Журналисты решили проверить, как подорожала бытовая химия известных западноевропейских брендов в Беларуси, и сравнили цены в одном и том же магазине в Минске — в середине ноября 2022 года и в середине апреля 2023-го.

Так, гель для цветных вещей Tide (на 19 стирок) стоил в ноябре 34,61 рубля. Такой же объем, но с ароматом лаванды и березовой воды — 31,15 рубля.

Удивительно, но спустя полгода первый стал дешевле — 32,04 рубля (минус 8%). А вот Tide с ароматом лаванды и березовой воды в цене «потяжелел» — теперь он стоит 37,90 рубля (плюс 21,6%).

Гель LOSK (на 20 стирок) с ароматом горного озера стоил в ноябре 18,31 рубля. Столько же стоил и аналогичный объем для цветных вещей.

В апреле LOSK с ароматом горного озера стоит 23,03 рубля (плюс 25,7%). Такая же цена — у синтетического моющего средства этого производителя и для цветных вещей.

Капсулы для стирки Persil Deep clean c добавлением Vernel (14 шт.) стоили 22,71 рубля. Столько же стоили капсулы для цветных вещей.

В апреле оба эти средства стоят уже 30,69 рубля (плюс 35,1%).

Визуально выбор синтетических изделий от Henkel стал меньше. К примеру, мало где можно увидеть популярные капсулы для стирки «Ласка», почти нигде нет и гелей этого бренда.

Напомним, 29 апреля прошлого года из-за войны крупнейший производитель бытовой химии и косметики Henkel прекратил свою деятельность в Беларуси. Деятельность концерна была прекращена и в России, точнее российское подразделение немецкого концерна начало вести деятельность в РФ как самостоятельная компания под названием Lab Industries. Сумма сделки и ее подробности не разглашаются.

После ухода с белорусского рынка продукция немецкого концерна российского производства поставляется в Беларусь из России.

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