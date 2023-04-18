Первые БМП Bradley уже на поле боя в Украине 18.04.2023, 22:38

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Пентагон подтвердил.

Часть бронированных машин М2 Bradley, о предоставлении которых США объявили в январе, уже прибыла в Украину и участвует в боевых действиях.

Как пишет «Европейская правда», эту информацию во вторник изданию The War Zone подтвердил представитель Пентагона Чарли Дитц.

«Да, мы можем подтвердить, что часть Bradley прибыла», – сообщил чиновник.

Это первое официальное подтверждение американской стороной прибытия этих БМП в Украину. Перед тем в соцсетях появились первые фото этой техники, которая, как утверждалось, участвует в боях в Украине.

А в понедельник фотографию с Bradley опубликовал и официальный аккаунт Министерства обороны Украины.

Дитц не уточнил, когда именно БМП Bradley прибыли в Украину или сколько их уже отправили. Всего США пообещали Украине 113 машин.

Bradley – боевая бронированная машина, которая перевозит пехоту в зоне боевых действий и ведет вспомогательный огонь.

Как отмечает The War Zone, американские военные обучают украинский персонал управлять и обслуживать БМП Bradley на немецком полигоне Графенвер в Германии как минимум с февраля этого года.

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