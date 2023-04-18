В кинотеатрах Гродно вместо мировых новинок показывают белорусский хоккей 18.04.2023, 22:54

Цены на билеты – от 7,50 рублей.

Местное издание Hrodna.Life заметило, что сразу в нескольких гродненских кинотеатрах запланирован показ матча финальной серии белорусской экстралиги по хоккею между гродненским «Неманом» и жлобинским «Металлургом».

Такая программа запланирована в кинотеатрах «Красная звезда», «Восток» и кинозале молодежного центра «Гродно».

Цены на билеты на это мероприятие по городу от 7,50 руб. Место повышенной комфортности или на VIP-балконе будет стоить 10 руб.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».