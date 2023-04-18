В кинотеатрах Гродно вместо мировых новинок показывают белорусский хоккей
- 18.04.2023, 22:54
Цены на билеты – от 7,50 рублей.
Местное издание Hrodna.Life заметило, что сразу в нескольких гродненских кинотеатрах запланирован показ матча финальной серии белорусской экстралиги по хоккею между гродненским «Неманом» и жлобинским «Металлургом».
Такая программа запланирована в кинотеатрах «Красная звезда», «Восток» и кинозале молодежного центра «Гродно».
Цены на билеты на это мероприятие по городу от 7,50 руб. Место повышенной комфортности или на VIP-балконе будет стоить 10 руб.