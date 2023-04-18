В Польше почтили память жертв Холокоста «Маршем живых» 18.04.2023, 23:06

Марш проходит 35-й год подряд.

Тысячи молодых евреев из многих стран мира во вторник, 18 апреля, почтили «Маршем живых» память шести миллионов жертв Холокоста в бывшем немецком лагере смерти Освенцим (Аушвиц). Вместе с несколькими людьми, выжившими в этом нацистском аду, они прошли пешком от бывшего главного лагеря до расположенного в трех километрах концентрационного лагеря Биркенау — главного места массовых убийств. Маршрут проложен по тому же пути, по которому нацисты гнали узников на смерть. В истории Холокоста эти перегоны стали известны как «Марши смерти».

Среди участников акции была 93-летняя Халина Биренбаум из Израиля, которая пряталась в подвале во время восстания в Варшавском гетто в 1943 году, а затем была депортирована в Освенцим. В конце мероприятия к участникам обратился президент Италии Серджио Маттарелла. Он призвал к борьбе с антисемитизмом и расизмом.

«Марш жизни» проходит 35-й год подряд. В нынешнем году он вернулся к обычному режиму после трех лет ограничений, вызванных пандемией коронавирусной инфекции. По оценке организаторов — одноименной ассоциации из Нью-Йорка — за прошедшие годы в марше приняли участие более 300 000 человек.

В Израиле памятные мероприятия, посвященные Дню Катастрофы и героизма еврейского народа, начались вечером 17 апреля в иерусалимском мемориальном комплексе «Яд ва-Шем», где прошла центральная государственная церемония. 18 апреля память погибших во времена Холокоста почтили минутой молчания по всему Израилю.

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