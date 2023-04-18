Белорусский вратарь Степанов штампует рекорды в чемпионате Казахстана 1 18.04.2023, 23:43

Роман Степанов

Белорус защищает цвета «Кызыл-Жара».

Белорусский вратарь «Кызыл-Жара» Роман Степанов не пропускает на протяжении 196 минут. Последний раз он пропускал 2 апреля 2023 года в Актобе после удара защитника «Актобе» Алибека Касыма. Это единственный пропущенный гол Степанова в нынешнем сезоне, да и тот с пенальти, сообщает KazFootball.

Действующие вратарские сухие серии в чемпионате Казахстана

1. Роман Степанов («Кызыл-Жар») — 196 минут;

2. Степан Сикач («Кайсар») — 178;

3. Игорь Шацкий («Шахтер») — 141;

4-5. Стас Покатилов («Актобе») — 90;

4-5. Данил Устименко («Кайрат») — 90.

Рекорд нынешнего сезона также принадлежит Роману Степанову, чья сухая серия составила 286 минут. Рекорд чемпионатов Казахстана принадлежит вратарю «Кайрата» Сергею Бойченко, который в 2005-2006 годах не пропускал на протяжении 921 минуты.

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