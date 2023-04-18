В Браславском районе в базу «тунеядцев» внесли 10% населения 18.04.2023, 23:57

В базу попали 2,5 тысячи человек.

Местная районка «Браславская звезда» сообщила, что в Браславском районе на данный момент насчитывается свыше 2,5 тысячи человек, включенных в базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике.

Проще говоря, 10% населения Браславщины, с точки зрения лукашенковского государства — «тунеядцы».

Ведь по состоянию, например, на 2018 год в районе жило всего 25.5 тысяч человек, а с тех пор больше людей здесь, как и по всей Беларуси, явно не стало.

Притом общая численность населения включает и несовершеннолетних, и пенсионеров. То есть если говорить о трудоспособных, то процент будет еще больше.

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