В Браславском районе в базу «тунеядцев» внесли 10% населения
- 18.04.2023, 23:57
В базу попали 2,5 тысячи человек.
Местная районка «Браславская звезда» сообщила, что в Браславском районе на данный момент насчитывается свыше 2,5 тысячи человек, включенных в базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике.
Проще говоря, 10% населения Браславщины, с точки зрения лукашенковского государства — «тунеядцы».
Ведь по состоянию, например, на 2018 год в районе жило всего 25.5 тысяч человек, а с тех пор больше людей здесь, как и по всей Беларуси, явно не стало.
Притом общая численность населения включает и несовершеннолетних, и пенсионеров. То есть если говорить о трудоспособных, то процент будет еще больше.