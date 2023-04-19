Politico: США «беспрецедентно» сократят инвестиции в Китай 19.04.2023, 2:23

Уже в апреле.

Президент США Джо Байден, как ожидается, до конца месяца подпишет указ, который обяжет американские корпорации информировать Вашингтон о новых инвестициях в китайские технологические компании и даже запретит некоторые сделки в таких критических секторах, как микрочипы. Об этом сообщает Politico со ссылкой на чиновников президентской администрации.

Один из них подтвердил изданию, что она уже начала информировать отраслевые ассоциации, такие как Торговая палата, об основных принципах нового указа. Окончательные его детали, по словам источника, еще дорабатываются, скорее всего они будут включать некоторые запреты на инвестиции в Китай.

США ранее запретили поставлять к Китай современные микросхемы и оборудование для их производства, а также реализовали несколько раундов санкций против ряда технологических компаний. В частности, в ноябре 2022 г. был введен запрет на продажу в США нового телекоммуникационного оборудования пяти крупных компаний, включая Huawei и ZTE, – по соображениям национальной безопасности. В целом же ограничительная политика направлена на то, чтобы сдержать технологическое развитие Китая, в том числе в оборонной области.

Предложение об ограничении американских технологических инвестиций в Китай появилось в прошлом году, и ожидалось, что указ будет подписан до конца года. Но обсуждение продолжилось и в 2023 г. Конгрессмены предлагали установить надзор за инвестициями в пять секторов китайской экономики – микрочипы, искусственный интеллект, квантовые компьютеры, биотехнологии и чистая энергетика. Последние два, вероятно, в президентский указ все-таки не войдут, пишет Politico.

Дискуссии также велись о том, должны ли американские компании лишь информировать правительство о готовящихся сделках или оно также должно иметь право их запрещать. Вероятно, определенные запреты будут введены, сообщает издание.

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