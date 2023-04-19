Футбольные судьи в Испании готовятся к глобальной забастовке 19.04.2023, 3:51

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Испанский арбитр Хесус Хиль Мансано

Арбитры недовольны отношением со стороны игроков и представителей клубов.

Испанские футбольные турниры могут быть заблокированы массовой акцией протеста со стороны арбитров. Как сообщает издание COPE, рефери устали от критики и вражеских настроений в свой адрес и готовятся к глобальной забастовке, которая затронет и Ла Лигу с Сегундой.

Последней каплей стал инцидент в Сеуте, когда группа игроков молодежной команды «Попильяс» накинулись на судью матча против «Калавери», а после поединка побили его за стадионом.

Также недовольны отношением к себе и представители Ла Лиги. Рефери продолжают подвергаться критике со стороны многих команд, которые даже несмотря на внедрение системы ВАР, постоянно настаивают на ошибках арбитров.

Последним примером стал матч между «Валенсией» и «Севильей» (0:2) в 29 туре Ла Лиги. Судья Дель Серро Гранде не назначил пенальти и это решение вызвало резкую критику арбитра со стороны корпоративного директора «летучих мышей» Хавьера Солиса.

В ближайшее время арбитры встретятся, чтобы обсудить возможность бойкота, который приведет к остановке матчей Ла Лиги и Сегунды на неопределенное время.

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