Производитель водки в Швеции остановил экспорт в Россию 19.04.2023, 5:08

Absolut прекратит поставки из-за общественного давления.

Производитель шведской водки Absolut во вторник объявил о прекращении всего экспорта в Россию после непродолжительного восстановления на фоне призывов шведов объявить бренду бойкот.

Об этом пишет AFP.

Владелец бренда Absolut, шведская компания Pernod Ricard, ранее в апреле подтвердила, что возобновила часть экспорта в Россию после того, как остановила его после полномасштабного вторжения России в Украину.

Решение объяснили тем, что с ноября прошлого года Россия разрешила параллельный импорт алкоголя без разрешения уполномоченных импортеров, таким образом обходя санкции ЕС.

В Pernod Ricard подчеркнули, что решение о возобновлении экспорта было принято частично для того, чтобы защитить своих сотрудников в России от «уголовной ответственности» и обвинений в «преднамеренном банкротстве».

Но возобновление импорта водки в РФ вызвало шквал критики, в том числе и от высокопоставленных чиновников. К примеру, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что был «очень удивлен», узнав о возобновлении импорта водки.

В ответ на решение Pernod Ricard несколько известных баров и ресторанов в Стокгольме прекратили продажу продукции компании, а в соцсетях начали распространяться призывы к полному ее бойкоту.

Во вторник исполнительный директор The Absolut Company Стефани Дюрру заявила, что компания на фоне критики прекращает экспорт водки в Россию.

«Реакция последних дней четко отражает роль, которую Absolut играет для своей большой аудитории в Швеции. Мы признаем важность долговременных и доверительных отношений с нашими шведскими сотрудниками, партнерами, потребителями и шведским обществом в целом», – добавила она.

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