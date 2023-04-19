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Украина отзывает своего посла из Беларуси

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  • 19.04.2023, 7:33
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Украина отзывает своего посла из Беларуси
Игорь Кизим
Фото: Вадим Замировский / tut.by

Пока для консультаций.

МИД Украины осудил вчерашнюю встречу Александра Лукашенко с главой оккупационной администрации Донецкой области Денисом Пушилиным. Ведомство расценивает ее как попытку его легитимизации и намерено отозвать для консультаций своего посла в Беларуси Игоря Кизима.

«Считаем встречу с представителем российской оккупационной администрации, который скрывается от украинского следствия за совершение тяжких преступлений и находится под украинскими и международными санкциями, очередным и вопиющим недружественным актом со стороны Республики Беларусь, направленным на поддержку государства-агрессора РФ. В связи с этим МИД Украины принял решение вызвать посла Украины в Республике Беларусь Игоря Кизима для консультаций», — говорится в заявлении, опубликованном украинским МИД.

«Минск должен воздерживаться от подобных деструктивных шагов и прекратить поддержку агрессивной войны России против Украины», — добавили в ведомстве.

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