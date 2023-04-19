«Можешь через две недели нового мужа искать» 1 19.04.2023, 7:36

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Оккупант рассказал об ожиданиях контрнаступления ВСУ.

Военнослужащий «второй армии мира» рассказал об очень сложной ситуации на фронте. Оккупанты несут серьезные потери и напряженно ждут контрнаступления Сил обороны Украины.

Об этом стало известно из телефонного разговора российского военного с женой, перехваченного Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Из него стало понятно, что оккупант не рассчитывает вернуться домой живым.

«Через две недели можешь себе нового мужа искать...тут просто пацанов на мясо отправляют», – сказал он.

Захватчик, который находится в районе Кременной на Луганщине, сообщил, что ВСУ «утюжат» войска РФ, в результате чего противник теряет много людей убитыми и ранеными.

«Вот мы вчера в наступление ходили, нас просто рас***дили вообще в дымоган», – рассказал оккупант.

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