Взрыв на границе России с Беларусью: беспилотник атаковал военкомат
- 19.04.2023, 7:41
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Момент удара попал на видео.
В российской Брянской области недалеко от границы с Беларусью вечером 18 апреля произошло ЧП. Беспилотник атаковал военкомат. Местные власти уже успели обвинить в инциденте Вооруженные силы Украины.
Соответствующая информация появилась в российских Telegram-каналах. Отмечается, что здание военкомата повреждено.
Дрон атаковал военкомат городского округа Новозыбков. Пострадавших в результате атаки нет. Однако у здания выбиты стекла в окнах. На месте работают оперативные службы.
Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз сразу прокомментировал ЧС.
«ВСУ с помощью беспилотника атаковали здание военкомата городского округа Новозыбков», – заявил он.
В то же время, по данным росСМИ, БПЛА скинул два заряда, которые взорвались рядом с военным комиссариатом.
Однако там выдали, что пострадали только окна в стоящем напротив деревянном здании фирмы, занимающейся стеклопакетами.