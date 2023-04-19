Взрыв на границе России с Беларусью: беспилотник атаковал военкомат 19.04.2023, 7:41

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Момент удара попал на видео.

В российской Брянской области недалеко от границы с Беларусью вечером 18 апреля произошло ЧП. Беспилотник атаковал военкомат. Местные власти уже успели обвинить в инциденте Вооруженные силы Украины.

Соответствующая информация появилась в российских Telegram-каналах. Отмечается, что здание военкомата повреждено.

Дрон атаковал военкомат городского округа Новозыбков. Пострадавших в результате атаки нет. Однако у здания выбиты стекла в окнах. На месте работают оперативные службы.

Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз сразу прокомментировал ЧС.

«ВСУ с помощью беспилотника атаковали здание военкомата городского округа Новозыбков», – заявил он.

В то же время, по данным росСМИ, БПЛА скинул два заряда, которые взорвались рядом с военным комиссариатом.

Однако там выдали, что пострадали только окна в стоящем напротив деревянном здании фирмы, занимающейся стеклопакетами.

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