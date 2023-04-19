«Это как при «сухом законе» вырубать виноградники» 1 19.04.2023, 7:54

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В белорусском дошкольном образовании «расцвел» маразм.

В Минске не осталось ни одного частного детского сада, заявила первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Людмила Борисенко.

По словам чиновницы, частные детские сады не смогли выполнить долицензионные требования.

— Государственные дошкольные учреждения вполне удовлетворяют запросы родителей, — заявила Борисенко в интервью агентству «Минск-Новости».

На днях стало известно, что после прошлогодних поправок в законодательство и введения требования о лицензировании школ в Минске из всех частных школ остались всего три, которые получили лицензию, напоминает «Зеркало».

О причинах и последствиях уничтожения, по сути, частного дошкольного и школьного образования «Филин» поговорил с преподавателем Сергеем Ольшевским.

— У меня это не вызывает удивления, потому что концепция развития образования до 2030 года четко была сформулирована: обеспечить всеобщим бесплатным средним образованием. Уже тогда говорили завуалированно, что будут закрывать частные школы.

Про садики в документе говорилось, что они могут быть двух форм собственности. Я предполагал, что так быстро власти к ним не перейдут, но, оказалось, все произошло стремительно по одной причине: частные садики начинают составлять реальную конкуренцию и представлять из себя альтернативу государственным.

То есть появился пласт людей, для которых это образование становится доступным. И между государственными садиками и частными, которые работают в полноценном формате, а не как группы дневного пребывания, возникла пропасть.

После частных детских садов, с которыми я имел счастье посотрудничать, в первый класс приходят дети, которые умеют писать, читать, считать, знают иностранный язык на уровне 3-4 класса. Соответственно там дается хорошая база. И эта информация распространялась в обществе.

Малые группы, качественное образование, для определенной категории людей доступное по цене. И у человека возникает вопрос: а зачем мне тогда платить налоги? На мой взгляд, только по этой причине власти максимально начали закрывать и эту нишу.

Потому что если они закрыли частные школы, то естественный вопрос возникает у родителей после частного детского сада: а куда отдавать ребенка? Ведь ни для кого не секрет, что среднее государственное образование не выдерживает никакой критики.

Поэтому возникла такая ситуация — с одной стороны неожиданная по срокам, но с другой — предсказуемая по логике. Частные школы вместо 2030-го года закрыли в 2023-м. Считайте, восьмилетку за год выполнили. Пятилетку касательно частных садов они тоже перевыполнили. Так что все в принципе логично.

В результате рынок образовательных услуг сократится, и у родителей будут возникать все больше и больше вопросов: а стоит ли еще оставаться в стране, если такое происходит с образованием?

— Заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Людмила Борисенко уверяет, что в целом количество мест в детских садах больше, чем количество детского населения.

— Пусть они скажут, сколько нужно стоять в очереди, чтобы попасть в садик, например, на Каменной горке или в Новой Боровой, где в классах свыше 30 человек. Конечно, хорошо озвучивать цифры в среднем по стране.

Я в свое время подавал иск в суд с жалобой на действия чиновников, когда рассматривали вопрос наполяемости классов. Они в публикациях часто апеллируют, что наполняемость класса в среднем 22 человека, но даже она была выше, чем норма в 20 человек.

Давайте смотреть по крупным городам: какая очередь там в детские сады и когда нужно становиться? Какая наполняемость в садах и сколько детей в группах? В спортивном зале можно и тысячу детей разместить, но как организовать для них образовательный процесс — это абсолютно другой вопрос. И какой эффект будет от такого процесса.

Поэтому чиновникам вместо того, чтобы делать подобные заявления, лучше бы заняться реальными проблемами образования.

— Как вы считаете, что стоит за закрытием частных детских садов?

— Смотрите: ваш ребенок с двух до шести лет получает качественное образование, к нему относятся как к личности, а не как к учетной единице. И потом он приходит в госшколу, начинается куча проблем, потому что другой подход, другая модель, начинаются конфликты и вопросы.

Для чего убрали частные садики? Чтобы люди не попробовали альтернативы. Это как при «сухом законе» вырубать виноградники. Наши чиновники так мыслят. Вот мы «вырубаем» частные сады, чтобы расправиться вообще с альтернативным образованием.

— Получается, у родителей, дети которых посещали частные садики, есть три варианта: нанять няню, отдать ребенка в государственное учреждение образования или уезжать из страны?

— В Беларуси рынок бебиситтеров не очень развит, и услуга профессионала в этой сфере будет стоить гораздо выше, чем оплата за частный детский сад.

— Могут ли возникнуть в этой нише подпольные детские сады?

— Тут все на откуп бизнеса. Если кто-то будет пытаться что-то делать в стране, в которой процветают доносы, это смелый человек. Бизнес на то и бизнес, чтобы искать возможности везде и в любой ситуации. Жилка предпринимательства у людей есть, и все стараются в рамках действующей системы искать варианты.

Яркий пример — Евгений Ливянт (учредитель репетиторского центра «100 баллов», признан правозащитниками политзаключенным — Ф). Человек делал все в рамках закона и получил уголовное преследование, в том числе за неуплату налогов.

Будет ли бизнес в сфере частного дошкольного образования? Думаю, да. Чем они рискуют? Скорее всего, своей свободой. Вот такая ситуация получается.

— Станут ли работать лучше после закрытия частных садиков госучреждения образования?

— Нет. После закрытия частных школ я слышал об устных предписаниях не брать на работу учителей, которые там работали. Возможно, будут такие же предписания относительно воспитателей из частных садов.

Выиграет от этого только тот человек, который захотел уничтожить частное образование. Эта концепция готовилась еще при Игоре Карпенко (до декабря 2021-го занимал пост министра образования – Ф). Его цель достигнута.

В краткосрочной перспективе это плохо для родителей, но в долгосрочной негатив, который творят сейчас, будет выгоден тем, кто представляет реальную оппозицию действующей власти. Это все бумерангом ударит по ним, и все поменяется в перспективе 5-10 лет.

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