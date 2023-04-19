Политолог: Пригожину готовят «Новичок» или автокатастрофу 19.04.2023, 8:00

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Кремль уже подготовил сценарий и «поправит» главаря ЧВК.

Главарь бандформирований ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин «сошел с рельсов», играя в политические игры, заявил политолог Алексей Кошель.

Он убежден, в том, что у «повара Путина» явственно прослеживается срыв. Такое мнение он высказал в эфире Radio NV.

«У него просто срыв. Поэтому он делает очень много алогичных вещей — публичная критика власти, военного руководства. Это, кажется, то, что невозможно в сегодняшней России, потому что за такие действия будет не просто ответственность, а физическое уничтожение», — говорит собеседник.

Вместе с тем он считает, что Кремль уже подготовил сценарий и «поправит» Пригожина достаточно строгим способом — либо Новичком, либо автокатастрофой.

«Он пошел ва-банк и у меня создается впечатление, что он начал активно играть в политические игры. Он начинает заигрывать с радикально настроенными избирателями (в РФ, - ред.), для которых нужно такое зрелище – крови, бескомпромиссности и уничтожения украинцев. Этот человек сошел с рельсов, и кремлевская власть его поправит достаточно суровым способом. Или Новичком или автокатастрофой, однако, очевидно, сценарий для него уже подготовлен», — добавил Кошель.

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